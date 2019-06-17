الجيش: خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية

اعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ في بيان ان زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 16/6/2019 ما بين الساعة 18.40 والساعة 19.03، على خرق المياه الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​ على مرحلتين، لمسافة أقصاها 463 أمتار.

وذكرت انه بتاريخه عند الساعة 6.00، أقدم الزورق المعادي المذكور على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة حوالى 480 متراً ولمدة 8 دقائق. وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان.