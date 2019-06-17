وزير الدفاع التقى وفدا من نواب عكار وسفير بريطانيا والأحدب

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وفدًا من نواب عكار ضمَّ أسعد درغام وهادي حبيش ومصطفى حسين ووهبي قاطيشا، وجرى البحث في سبل تطوير منطقة عكار في المجالات كافة كبناء مستشفى عسكري وفرع للجامعة اللبنانية.
بعد ذلك، ترأس الوزير بو صعب الاجتماع الأول للجنة تنظيم العمل بالطيران المروحي العامودي في الأجواء اللبنانية حيث تمت مناقشة مهام اللجنة المذكورة وأهدافها ووضع الإطار العام لعملها.
في وقت لاحق التقى بو صعب سفير بريطانيا في بيروت كريس رامبلينغ وتناول البحث التعاون بين الجانبين في مجال ضبط الحدود وسبل متابعة هذه الآلية وتطويرها لا سيما وأن وزير الدفاع مكلف من مجلس الوزراء برفع تقرير مفصل عن المعابر غير الشرعيَّة ومتطلِّبات ضبطها.
كما استقبل الوزير بو صعب النائب السابق مصباح الأحدب.
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