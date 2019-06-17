اللواء عثمان استقبل عائلة الشهيد فرج والملحق الأمني لدى السفارة الاميركية

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ في مكتبه بثكنة المقر العام وفداً من عائلة العريف الشهيد يوسف فرج، في زيارة شكروا خلالها اللواء عثمان على وقوفه إلى جانب العائلة ومواساته لها في مصابها الأليم بفقدانهم ولدهم الذي استشهد بتاريخ 3/6/2019 جراء اعتداء إرهابي.

كما واستقبل اللواء عثمان الملحق الامني لدى ​السفارة الاميركية​ في ​لبنان​ David Hartinger في زيارة وداعية، يرافقه خلفه Jessy Alexander للتعارف والتعاون والتنسيق.

وفي ختام الزيارة قدم اللواء عثمان لـدHartinger درعاً تذكارية عربون وفاءٍ وتقدير.

وقد جرى اللقاء بحضور مستشار الملحق الأمني جوزف شليطا.