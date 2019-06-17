استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام وفداً من عائلة العريف الشهيد يوسف فرج، في زيارة شكروا خلالها اللواء عثمان على وقوفه إلى جانب العائلة ومواساته لها في مصابها الأليم بفقدانهم ولدهم الذي استشهد بتاريخ 3/6/2019 جراء اعتداء إرهابي.
كما واستقبل اللواء عثمان الملحق الامني لدى السفارة الاميركية في لبنان David Hartinger في زيارة وداعية، يرافقه خلفه Jessy Alexander للتعارف والتعاون والتنسيق.
وفي ختام الزيارة قدم اللواء عثمان لـدHartinger درعاً تذكارية عربون وفاءٍ وتقدير.
وقد جرى اللقاء بحضور مستشار الملحق الأمني جوزف شليطا.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء عثمان استقبل عائلة الشهيد فرج والملحق الأمني لدى السفارة الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.