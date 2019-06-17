مصطفى حسين: إذا لا يمكن أن نكون في جميع الهيئات فأقله بهيئتين أو ثلاث

أكّد النائب ​مصطفى حسين​ أن "هناك شغورًا في المركزين العلويين في مجلس ادارة معرض و​مرفأ طرابلس​"، مشيرًا إلى أنه "إذا لا يمكن أن نكون في جميع الهيئات، فيجب أن نحصل في تعيينات الفئة الأولى أقله على هيئتين أو ثلاث".

ولفت حسين، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "كان لدينا مديرين عاميين، واليوم لدينا واحد فقط بعد أن ​تقاعد​ أحدهما، لذلك يحق لنا بواحد إضافي"، موضحًا أن "مجلس الادارة كان ينعقد مرتين أو ثلاثة في الشهر".