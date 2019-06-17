أكّد النائب مصطفى حسين أن "هناك شغورًا في المركزين العلويين في مجلس ادارة معرض ومرفأ طرابلس"، مشيرًا إلى أنه "إذا لا يمكن أن نكون في جميع الهيئات، فيجب أن نحصل في تعيينات الفئة الأولى أقله على هيئتين أو ثلاث".
ولفت حسين، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "كان لدينا مديرين عاميين، واليوم لدينا واحد فقط بعد أن تقاعد أحدهما، لذلك يحق لنا بواحد إضافي"، موضحًا أن "مجلس الادارة كان ينعقد مرتين أو ثلاثة في الشهر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حسين: إذا لا يمكن أن نكون في جميع الهيئات فأقله بهيئتين أو ثلاث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.