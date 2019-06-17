حفل تسلم وتسليم ببلدية البربارة بين الرئيس السابق رالف رامز نادر والحالي جرجي مفرج

أقيم حفل تسلّم وتسليم في بلدية ​البربارة​ بين الرئيس السابق رالف رامز نادر، والحالي جرجي مفرّج، في حضور أعضاء المجلس البلدي، والأب يوحنا ياسمين، والأب وسيم أبي إفرام.

وشكر الرئيس السابق أعضاء المجلس لتعاونهم معه طيلة الثلاث سنوات السابقة.

كما شكر الرئيس الحالي الجميع على ثقتهم به، واعداً بـ"إكمال مسيرة السلف على صعيد تعزيز النشاطات الإنمائية والإجتماعية والثقافية في البلدة".