علمت قناة "LBC" أن "تعليق ​إضراب​ ​القضاة​ جاء نتيجة اتصالات بعيدة عن الاضواء رعاها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ بري ورئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ ​القاضي جان فهد​".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: تعليق إضراب القضاة جاء جراء اتصالات رعاها عون وبري والقاضي جان فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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