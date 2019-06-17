النشرة: قوة اسرائيلية اجتازت التقني في منطقة بليدا قضاء مرجعيون

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "اجتازت قوة اسرائيلية السياج التقني في منطقة بليدا قضاء مرجعيون، حيث عملت على استطلاع المنطقة المتحفظ عليها بمحاذاة هذا السياج، دون ان تخرق الخطط الازرق".
وتزامن ذلك مع تحليق لطائرة استطلاع اسرائيلية دون طيار في سماء المنطقة.
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