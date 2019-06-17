النشرة: قوة اسرائيلية اجتازت التقني في منطقة بليدا قضاء مرجعيون

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "اجتازت قوة اسرائيلية السياج التقني في منطقة ​بليدا​ قضاء مرجعيون، حيث عملت على استطلاع المنطقة المتحفظ عليها بمحاذاة هذا السياج، دون ان تخرق الخطط الازرق".

وتزامن ذلك مع تحليق ل​طائرة استطلاع اسرائيلية​ دون طيار في سماء المنطقة.