خليل: غايتنا من رسم 2 بالمئة على البضائع المستوردة تخفيف العجز وحماية إنتاجنا

لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له بعد اجتماع ​لجنة المال والموازنة​ المسائية إلى أن "غايتنا من رسم 2 في المئة على البضائع المستوردة تخفيف ​العجز​ وحماية الإنتاج الوطني ويمكن توسيع مروحة الرسوم النوعية على كل المنتجات التي يتم انتاج مثيل لها في ​لبنان​ ما يؤمن ايرادات أكثر ولا يؤثر على الطبقات الفقيرة".

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