اشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان جلسة لجنة المال المسائية انتهت وتعليق المادة 63 المرتبطة بالـ2% على البضائع المستوردة لصياغة جديدة تأخذ في الاعتبار اقتراحات النواب ووزير المال ​علي حسن خليل​ لاستثناء بضائع استهلاكية يومية.

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كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: جلسة لجنة المال المسائية انتهت وتعليق المادة 63 المرتبطة بالـ2% على البضائع المستوردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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