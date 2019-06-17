كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لوكالة "رويترز" للانباء بأن "البيت الأبيض لا يخطط لدعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور المؤتمر التنموي الخاص بفلسطين والمعروف إعلاميا باسم "ورشة البحرين"، ذاكراً بأن "الإدارة الأميركية تسعى إلى عقد المؤتمر بعيدا عن السياسة".
ولفت إلى "اننا ندعو رجال الأعمال الإسرائيليين والفلسطينيين ونود أن نبعده عن السياسة قدر الإمكان"، مشيراً إلى أن "ممثلي أوساط الأعمال الفلسطينية من المتوقع أن يحضروا المؤتمر، دون مشاركة مسؤولين حكوميين، بعدما أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمبادرة التي يقودها جاريد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي لرويترز: واشنطن لن تدعو مسؤولين إسرائيليين لحضور ورشة البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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