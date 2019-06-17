مسؤول أميركي لرويترز: واشنطن لن تدعو مسؤولين إسرائيليين لحضور ورشة البحرين

كشف مسؤول رفيع في ​الإدارة الأميركية​ لوكالة "​رويترز​" للانباء بأن "​البيت الأبيض​ لا يخطط لدعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور المؤتمر التنموي الخاص ب​فلسطين​ والمعروف إعلاميا باسم "ورشة ​البحرين​"، ذاكراً بأن "الإدارة الأميركية تسعى إلى عقد المؤتمر بعيدا عن ​السياسة​".

ولفت إلى "اننا ندعو ​رجال الأعمال​ الإسرائيليين والفلسطينيين ونود أن نبعده عن السياسة قدر الإمكان"، مشيراً إلى أن "ممثلي أوساط الأعمال الفلسطينية من المتوقع أن يحضروا المؤتمر، دون مشاركة مسؤولين حكوميين، بعدما أعلنت ​السلطة الفلسطينية​ مقاطعتها للمبادرة التي يقودها جاريد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".