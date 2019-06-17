خارجية اميركا دعت العالم الى عدم الخضوع للابتزاز الايراني بشأن الملف النووي

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس ​العالم​ إلى "عدم الخضوع للابتزاز النووي" الايراني. وقالت أورتاغوس "يجب ألا نخضع للابتزاز النووي، نواصل دعوة النظام الايراني للامتثال لالتزاماته تجاه المجتمع الدولي".

وكان الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي اعلن انه "اليوم بدأ العد العكسي لتجاوز الـ300 كلغ لمخزونات اليورانيوم المخصب، وخلال عشرة أيام أي في 27 حزيران، سنتجاوز هذه الحدود".

وأبرم الاتفاق النووي في فيينا في 14 تموز 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) والمانيا.