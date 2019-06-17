الدفاع الروسية: طائرات "سو-27" اعترضت قاذفات استراتيجية أميركية لدى اقترابها من حدود روسيا

اشارت ​وزارة الدفاع الروسية​ الى ان طائرات "سو-27" اعترضت قاذفات استراتيجية أميركية لدى اقترابها من حدود ​روسيا​.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أن القاذفات الأميركية من طراز "بي-52 أتش" اقتربت من حدود البلاد قادمة من جهتي كل من البحر الأسود وبحر البلطيق، وأن طواقم مقاتلات "سو-27" من تشكيلة قوات الدفاع الجوي اعترضتها.

وأشار البيان إلى أنه لم يحدث أي انتهاك للحدود الوطنية وأن تحليقات الطائرات الروسية جرت بمراعاة القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.