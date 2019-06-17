المكتب الاعلامي للحريري عن اللقاء مع باسيل: مناسبة لحوار صريح تناول عناوين التباين بوجهات النظر

أصدر المكتب الاعلامي لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بيانا أوضح فيه اللقاء مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​، قائلا: "مناسبة لحوار صريح ومسؤول تناول مختلف أوجه العلاقة وعناوين التباين في وجهات النظر"، مشيراً إلى "أنها كانت فرصة للتأكيد على تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من اعتبارات ، وعلى الأهمية التي توجبها مقتضيات المرحلة ، لتفعيل العمل الحكومي وتهيئة المناخات الملائمة لانجاز الموازنة واعداد العدة اللازمة لوضع البرنامج الاستثماري الحكومي والخطة الاقتصادية وقضايا النفايات والنزوح والمهجرين والتعيينات وكل الملفات المعيشية والملفات التي تعالج الهدر وتكافح الفساد وتؤدّي الى رفع انتاجية الحكومة والدولة بشكل عام لتكون على جدول أعمال المرحلة المقبلة".

ولفت إلى أن "التفاهم الذي حصل قبل حوالي ثلاث سنوات قائم وسيستمر قوياً وفاعلاً بعد جلسة المصارحة ، في اطار التعاون مع كافة المكونات الحكومية لتوفير عوامل الاستقرار المطلوب ، وتحقيق اعلى درجات التجانس في العمل الوزاري".