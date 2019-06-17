النائب العام المصري: انتداب لجنة عليا من الطب الشرعي لإعداد تقرير بشأن أسباب وفاة مرسي

لفت ​النائب العام المصري​ ​هشام بركات​ إلى أن "​النيابة العامة​ تلقت إخطارا بوفاة ​محمد مرسي​ أثناء حضوره جلسة محاكمة"، موضحاً أن "مرسي سقط مغشيا عليه أثناء وجوده في قفص الاتهام وتم نقله فورا إلى المستشفى حيث تبين وفاته".

وفي بيان له، أمر بركات بـ"التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في قاعة المحكمة وقفص المتهمين، وبالتحفظ على الملف الطبي لمحمد مرسي وانتداب لجنة عليا من الطب الشرعي لإعداد ​تقرير​ بشأن أسباب الوفاة".

وكان قد توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي عن عمر يناهز 68 عاما أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.

وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.