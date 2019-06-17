جماعة الاخوان المسلمين تتهم السلطات المصرية بالقتل البطيء لمرسي

اتهمت جماعة الاخوان المسلمين السلطات المصرية بالقتل البطيء للرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
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