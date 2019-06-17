جماعة الاخوان المسلمين تتهم السلطات المصرية بالقتل البطيء لمرسي

اتهمت جماعة ​الاخوان المسلمين​ السلطات المصرية بالقتل البطيء للرئيس المصري الراحل ​محمد مرسي​.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.