شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: إيران تستعجل المواجهة العسكرية عبر استهداف ناقلات النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير لقناة مباشر قطر، إن الهجوم الإرهابي الجديد الذى استهدف ناقلتى نفط، فى خليج عُمان، يوم الخميس 13 يونيو الجارى، أعاد إلى الأذهان حادث استهداف السُفن التجارية خلال الشهر الماضى قبالة إمارة الفجيرة، وهو ما يؤكد أن هذه العمليات التخريبية تستهدف حركة التجارة وناقلات النفط فى المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن وكالة "رويترز" الإخبارية، كشفت أن استهداف ناقلتى النفط، تم في حادثين منفصلين، موضحة أن واحدة من الناقلتين تم استهدافها بطوربيد، تسبب فى اشتعال النار فيها، ما يعنى أن الجهة التى تقف خلف تنفيذ العملية الأخيرة تمتلك قدرات عسكرية، تمكنها من تنفيذ هذه العملية.

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