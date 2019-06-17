مطالب برلمانية بتغطية كل البالوعات المفتوحة على مستوى الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بدير موسى، بطلب إحاطة بشان ترك بعض البالوعات مفتوحة بدون غطاء، مما يتسبب فى سقوط المواطنين بها وفى بعض الأحيان يتسبب هذا الأمر فى وفاة أشخاص، وهناك العديد من الحوادث فى هذا الشأن فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من الحوادث فى الفترة الأخيرة التى تسببت فى وفاة أشخاص نتيجة ترك البالوعات مفتوحة خاصة تلك المتواجدة فى الحدائق والمتنزهات العامة، مشددا على ضرورة وضع خطة لتغطية هذه البالوعات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد حصر شامل وتفتيش من قبل المحليات على الشوارع للوقوف على البالوعات المفتوحة وسرعة تغطيتها.
وطالب النائب بتغليظ العقوبة على من يسرق غطاء البالوعات، لافتا إلى أن هناك بعض البالوعات يتم سرقة غطائها وهذا يعنى ضرورة تغليظ العقوبة لمنع السرقة، بالإضافة لخطة لتغطية كل البالوعات على مستوى الجمهورية للحفاظ على أرواح المواطنين.
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