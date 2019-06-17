"آر أوروبا " تستعيد رحلاتها الجويّة من مدريد إلى تونس بعد إنقطاعٍ دام 9 سنوات

إستعادت شركة الطيران الخاصّة الإسبانيّة "آر أوروبا" ملاحتها الجوية نحو تونس بعد إنقطاع دام حوالي 9 سنوات.

وانطلقت الشركة في أولى رحلاتها الجوية من مدريد الى تونس، رسميا يوم 3 جوان 2019 وفق ما افاد به لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين 17 جوان 2019 مدير مبيعات الشركة، معز العودي مؤكدا ان نسبة الحجوزات على الخط الجديد بلغت الى حد الآن 80 بالمائة.

وقد برمجت الشركة 4 رحلات اسبوعيا، ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والجمعة والسبت، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر. وستقتصر السفرات، بداية من شهر اكتوبر القادم، على رحلتين اسبوعيا كل يومي اثنين وجمعة. علما وان الشركة تعرض سنويا 280 رحلة و33600 مقعد في اتجاه تونس.

وأبرز المسؤول ان استعادة هذا الخط الجوي، الذي اشتغل في تونس لمدة 5 سنوات تقريبا قبل انقطاعه لأسباب اقتصادية، يندرج في اطار استراتيجية الشركة للتوسع وتعزيز تموقعها بشمال افريقيا.

وأضاف أن "آر اوروبا" التي تعمل منذ أكثر من 30 سنة، راهنت على الوجهة التونسية "المحبذة لدى الاسبان خلال عطلة الصيف وللتونسيين ايضا".

ويذكر أن السلطات الاسبانية رفعت حظر السفر الى عدد من مناطق حدودية في تونس مع بداية شهر ماي 2019.

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وشهد توافد السياح الاسبان على تونس تطورا ملحوظا اذ سجل خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2019 زيادة بنسبة 4ر14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ليصل الى حدود 7162 سائح.

كما سجل عدد السياح الاسبان خلال سنة 2018 ارتفاعا بنسبة 9ر24 بالمائة ليتحول من 15835 سائح سنة 2017 الى 19785 سائح سنة 2018.

ويشار الى أن عدد الجالية التونسية المقيمة بإسبانيا يقدر بحوالي 3809 شخصا، من بينهم 1527 من حاملي الجنسية المزدوجة. وتعد اسبانيا المستثمر الخارجي السادس لتونس.

كما أن عدد مؤسسات الإستثمار الإسبانية في تونس يبلغ 64 مؤسسة.

وتعد إسبانيا هي الحريف والمزود الرابع لتونس على مستوى المبادلات التجارية.