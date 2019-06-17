إحباط مخطط إرهابي ضد كنائس وحسينيات جنوب لبنان

أعلن الأمن اللبناني الاثنين ايقاف شاب سوري بتهمة الترويج لتنظيم "داعش" والتخطيط لشنّ هجمات ضد كنائس وحسينيات في جنوب لبنان، مستوحياً من هجمات سريلانكا التي تبناها التنظيم. وأفادت قوى الأمن الداخلي في بيان عن تمكن شعبة المعلومات من توقيف شخص سوري الجنسية من مواليد العام 1999 مقيم في بلدة ياطر في جنوب لبنان كان "ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر التنظيم وتجنيد أشخاص لصالحه".

وأوردت أنه "ارتبط بأشخاص خارج لبنان، وقام بالتعاون معهم بتأسيس مجموعات على الانترنت ناشطة في نشر وترويج فكر داعش".

ولم يحدد البيان تاريخ توقيف المشتبه به. وإثر التحقيق معه، تبين أن المشتبه به وبعد ظهور زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في شريط فيديو فيافريل الماضي وتبنيه مباشرة اعتداءات سريلانكا، كتب عبارة "حفيد أبو بكر البغدادي - الدولة الإسلامية" على أحد جدران بلدة ياطر. وأورد بيان الأمن اللبناني أن المشتبه به "تباحث مع عدد من الذين يتواصل معهم بفكرة القيام بأعمال لصالح التنظيم في لبنان، منها الدخول إلى إحدى الكنائس وقتل أكبر عدد من روادها، مقتدياً بما قام به عناصر التنظيم في سريلانكا".

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كما بحث معهم "استهداف الحسينيات في القرى والبلدات الشيعية" في جنوب لبنان، وبدأ بالاطلاع على مواقع جهادية على الانترنت تتضمن آليات لكيفية صناعة المتفجرات. ونقل البيان أن المشتبه به "كان لا يزال في مرحلة الإعداد والتحضير دون القيام بأي خطوات عملية".

كما جرى توقيف شاب سوري عمل المشتبه به على تجنيده لصالح التنظيم. وتمت إحالة الشابين إلى القضاء