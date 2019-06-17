روسيا تعترض قاذفات أمريكية اقتربت من حدودها

اعترضت مقاتلات "سو-27" الروسية، اليوم الاثنين، قاذفات استراتيجية أمريكية اقتربت من حدود روسيا، حسبما أوردت وزارة الدفاع الروسية.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، أن القاذفاتالأمريكية من طراز "بي-52 أتش" اقتربت من حدود البلاد قادمة من جهتي كل من البحر الأسود
وأشار البيان إلى أنه لم يحدث أي انتهاك للحدود الوطنية وأن تحليقات الطائرات الروسية جرت بمراعاة القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
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