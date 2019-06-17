الشرطة الأمريكية: إصابة مسلح عقب إطلاقه النار خارج محكمة فيدرالية في دالاس

أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة مسلح عقب إطلاقه النار صباح اليوم "الاثنين" خارج محكمة فيدرالية في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.
نار نشط" خارج مبنى محكمة "إيرل كابيل" الفيدرالية بوسط مدينة دالاس في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق صباحا، مضيفة أنه تم غلق المنطقة بشكل فوري.
وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن الشرطة تعاملت مع ما وصفته بـ"مُطلِق
وقالت شرطة دالاس - عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بحسب (إيه بي سي) - إنه جرى تبادل لإطلاق النار بين المشتبه به وضباط الشرطة الفيدرالية، مضيفة أن المشتبه به أصيب وتم نقله إلى المستشفى دون أن يسفر الحادث عن إصابة أي من المواطنين أو رجال الشرطة.
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