تغريم "شل" 2.5 مليون يورو بعد وقوع انفجارين وتسرب للغاز بمنشأة كميائية هولندية

قضت محكمة هولندية، اليوم الاثنين، بتغريم شركة "شل" العملاقة للنفط مبلغ 2.5 مليون يورو ( ما يعادل 2.8 مليون دولار أمريكي) لخرقها القوانين الهولندية للعمل والبيئة في قضية متعلقة بوقوع انفجارين وتسرب للغاز في منشأة كيميائية تابعة

لها جنوب مدينة "روتردام".

وقضت محكمة شرق برابنت - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية - بأن "شل" لم تتخذ الاحتياطات الكافية لمنع حدوث انفجارين؛ أتبعهما

نشوب حريق أصيب خلاله عاملين اثنين وذلك عندما قامت الشركة بإعادة تشغيل مفاعلين في المصنع الكيميائي الكائن ببلدة "مردجيك" في الثالث من يونيو عام 2014.وحكمت المحكمة أيضا بمسؤولية الشركة عن تسرب غاز أكسيد الإيثيلين الذي استمر خلال الفترة من 14 نوفمبر 2015 وحتى 27 يناير 2016 بالمنشأة نفسها.