تغريم "شل" 2.5 مليون يورو بعد وقوع انفجارين وتسرب للغاز بمنشأة كميائية هولندية

قضت محكمة هولندية، اليوم الاثنين، بتغريم شركة "شل" العملاقة للنفط مبلغ 2.5 مليون يورو ( ما يعادل 2.8 مليون دولار أمريكي) لخرقها القوانين الهولندية للعمل والبيئة في قضية متعلقة بوقوع انفجارين وتسرب للغاز في منشأة كيميائية تابعةلها جنوب مدينة "روتردام".
وقضت محكمة شرق برابنت - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية - بأن "شل" لم تتخذ الاحتياطات الكافية لمنع حدوث انفجارين؛ أتبعهما
وحكمت المحكمة أيضا بمسؤولية الشركة عن تسرب غاز أكسيد الإيثيلين الذي استمر خلال الفترة من 14 نوفمبر 2015 وحتى 27 يناير 2016 بالمنشأة نفسها.
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