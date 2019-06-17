موسكو: إعادة انتخاب روسيا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية،إعادة انتخاب روسيا الاتحادية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة "إكوسوس" للفترة الممتدة بين 2020 و 2022.

وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أنه إلى جانب روسيا نالت عضوية المجلس كل من أستراليا وبنجلاديش وبنين وبوتسوانا والجابون والصين وكولومبيا والكونجو

وجمهورية كوريا الجنوبية ولاتفيا ونيكاراجوا والنرويج وبنما وتايلاند وفنلندا والجبل الأسود وسويسرا.وأضاف البيان أنه منذ تأسيس "إكوسوس" في عام 1945 تظل روسيا عضوا دائما في المجلس، مشيرا إلى أن إعادة انتخابروسيا مرة أخرى تدل على الاعتراف الواسع بالإسهام الكبير لموسكو في الأداء الفعال للمجلس والوفاء بالتزاماته تجاه المهام والتحديات المتغيرة.وأكد أن الوفد الروسي في "إكوسوس" سيواصل بذل الجهود اللازمة لتعزيز الدور التنسيقي للمجلس في إطار نظام الأمم المتحدة الإنمائي لصالح جميع الدول الأعضاء، حيث سيتم إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الفعال لأجندة التنمية المستدامة.