الاتحاد الأوروبي: ننتظر صدور التقارير الرسمية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي

قالت المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني إنها ستنتظر صدور التقارير العلمية بشأن التزام إيران بالاتفاق النووي الذي تم التفاوض عليه مع القوى العالمية، وذلك قبل أن تعلن ردها على ما أعلنته إيران أنها

ستتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم الذي حدده الاتفاق خلال عشرة أيام.

وأضافت موجريني - في تصريحات أوردتها شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين -

أنها لن تتكهن بما قد يحدث إذا انحرفت إيران عن بنود الاتفاق العالمي الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.



وتابعت أنه "حتى الآن، إيران ممتثلة لالتزاماتها النووية كما توقعنا أن تكون"، مؤكدة أنها ستنتظر إلى حين صدور التقرير القادم من الوكالة الدولية للطاقة النووية.