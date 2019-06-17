الأمن القومي الأمريكي: ترامب لن يسمح لإيران بتطوير سلاحها النووي

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، مجددا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح لإيران بتطوير سلاح نووي .

وقال مستشار البيت الأبيض لشئون الأمن القومي جون بولتون - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين - إن"خطة طهران لزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب تعتبر ابتزازا نوويا"، داعيا إلى مواجهة هذه الخطط من خلال

زيادة الضغط على إيران.



وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قد أكد في وقت سابق اليوم أن بلاده ستزيد إنتاج اليورانيوم المخصب بأكثر من النسبة المسموح بها في الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن النسبة قد تصل النسبة إلى

20%.



ولفت إلى بدء العمل على إنتاج 300 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام، مهددا في الوقت ذاته بتعليق إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآت بلاده .

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي بين إيران والقوى الكبرى، والذي وافقت طهران بموجبه على الحد من نشاطها النووي مقابل الإعفاء من بعض العقوبات.

