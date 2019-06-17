أعلنت الحكومة المكسيكية أنها ستعمل على استهداف عصابات الاتجار بالبشر ولن تتسامح معها من خلال اتخاذ إجراءات صارمة بشأن قضية الهجرة.
لإنهم كانوا متكدسين ومحشورين على متن شاحنات نقل وكان من الممكن أن يختنقوا، مشيرًا إلى أن من بينهم أكثر من 150 طفلًا.
وكشف وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين - عن تفاصيل جديدة بشأن ما وصفه بـ "عملية إنقاذ" نحو 791 مهاجرًا جرت أمس، لافتًا إلى أنه أطلق عليها هذا الوصف
وأوضح أن كل مهاجر قد دفع ثلاثة آلاف و500 دولار أمريكي في بلدانهم الأصلية حتى يصلوا إلى الولايات المتحدة، كما دفع بعضهم خمسة آلاف دولار أمريكي ليحق لهم
وكانت السلطات المكسيكية قد عثرت أمس "الأحد" على أربع شاحنات تحمل على متنها 791 مهاجرًا في ولاية "حيرويكا" الساحلية، وألقي القبض على سائقي الشاحنات.
تجدر الإشارة إلى أن المكسيك تتعرض لضغط من الولايات المتحدة لخفض الأعداد الكبيرة من المهاجرين القادم أغلبهم من أمريكا الوسطى والذين يعبرون من خلال الأراضي المكسيكية آملين في الوصول إلى الحدود الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المكسيكية تتخذ إجراءات صارمة ضد عصابات الاتجار بالبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.