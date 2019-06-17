الحكومة المكسيكية تتخذ إجراءات صارمة ضد عصابات الاتجار بالبشر

أعلنت الحكومة المكسيكية أنها ستعمل على استهداف عصابات الاتجار بالبشر ولن تتسامح معها من خلال اتخاذ إجراءات صارمة بشأن قضية الهجرة.



وكشف وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين - عن تفاصيل جديدة بشأن ما وصفه بـ "عملية إنقاذ" نحو 791 مهاجرًا جرت أمس، لافتًا إلى أنه أطلق عليها هذا الوصف

لإنهم كانوا متكدسين ومحشورين على متن شاحنات نقل وكان من الممكن أن يختنقوا، مشيرًا إلى أن من بينهم أكثر من 150 طفلًا.وأوضح أن كل مهاجر قد دفع ثلاثة آلاف و500 دولار أمريكي في بلدانهم الأصلية حتى يصلوا إلى الولايات المتحدة، كما دفع بعضهم خمسة آلاف دولار أمريكي ليحق لهمالمشاركة في محاولة ثانية في حال فشلت الأولى، منوهًا إلى أنهم كانوا سيدفعون ما وصفه بـ "عمولات" عند عبورهم المكسيك لضمان مرورهم بالمجان.



وكانت السلطات المكسيكية قد عثرت أمس "الأحد" على أربع شاحنات تحمل على متنها 791 مهاجرًا في ولاية "حيرويكا" الساحلية، وألقي القبض على سائقي الشاحنات.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك تتعرض لضغط من الولايات المتحدة لخفض الأعداد الكبيرة من المهاجرين القادم أغلبهم من أمريكا الوسطى والذين يعبرون من خلال الأراضي المكسيكية آملين في الوصول إلى الحدود الأمريكية.

