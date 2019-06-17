التلفزيون المصري يعلن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي

أعلن التلفزيون الرسمي المصري، اليوم الإثنين، وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي في محكمة كانت تنظر قضية متهم فيها.

وأضاف أن مرسي أصيب بإغماء وتوفي بعد رفع الجلسة وتم نقل جثمانه إلى المستشفى.

وقال مصدران إن "مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي" عن عمر يناهز 68 عاماً.

اقرأ أيضاً... محكمة مصرية تؤيد سجن عشرات الإرهابيين الإخوان بينهم مفتي الجماعة

Advertisements

وكان مرسي يحضر جلسة إعادة محاكمته مع 23 آخرين في قضية "التخابر مع قوى أجنبية" بينها حماس وقطر.

وقد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى في يونيو 2015 إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.

وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016 حكماً بإعدامه في قضية "الهروب من السجن" وقررت إعادة محاكمته.