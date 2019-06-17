بدعم من التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في ميدي

تمكنت قوات المنطقة العسكرية الخامسة وبدعم من قوات التحالف الأرضية والجوية من تحرير عدد من المواقع في المنطقة الفاصلة بين ميدي وحرض والتي كانت ميليشيات الحوثي تسيطر عليها.

وقد استطاعت القوات تطهير الأراضي من الألغام الأرضية وتحرير جميع الجيوب المتبقية في تلك المنطقة ومنها: (مزارع نسيم المخازن، مزارع الخميسي والمراني والحاشدي، قرية الخنجرة، قرية بني العاتي ( المشايبة)، قرية الفقيهية، قرية الخضراء، قرية المطارية، قرية الحجاورة).بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وكان الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة قد حرر مناطق، الشجرة والخزان والقراميد والسوداء والذرة وسلسلة السود الجبلية المطلة على منطقة هاجر شمالي مديرية قعطبة.

وجاء التقدم بعد عملية عسكرية واسعة شنها الجيش اليمني من محاور عدة وسط تقدمه نحو منطقة العود شمال وغرب مديرية قعطبة. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأسفرت العملية عن مصرع 25 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران وجرح آخرين، إضافة إلى أسر ثلاثة منهم.