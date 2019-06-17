أول تعليق من نجل الرئيس السابق محمد مرسي على وفاة والده

كتب أحمد، نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكداً وفاة والده في أثناء محاكمته، الإثنين 17 يونيو/حزيران 2019.



وقال الابن الأكبر للرئيس الأسبق محمد مرسي، معلِّقاً: «أبي، عند الله نلتقي».



وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي داخل المحكمة التي تنظر قضية التخابر المتهم فيها.



وأضاف أن مرسي أُصيب بإغماء وتُوفي بعد رفع الجلسة، ونُقل جثمانه إلى المستشفى.



من جانبه علَّق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على وفاة الرئيس محمد مرسي، بقوله: «أُعزِّي إخوة الرئيس مرسي وعائلته والشعب المصري بوفاته، وأدعو الله له بالرحمة. الرئيس المصري #محمد_مرسي سُجن مع الآلاف من أصدقائه منذ خمس سنوات، واستُشهد اليوم، أدعو الله أن يجمعه مع الحبيب، ودعاؤنا معه».



وكان موقع «بوابة الأهرام» أكد أن «الرئيس السابق محمد مرسي العياط تُوفي أثناء حضوره جلسة محاكمته، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سُمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء تُوفي على أثرها، ونُقل الجثمان إلى المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة».