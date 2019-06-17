رايتس ووتش تحمل الحكومة المصرية مسؤولية وفاة "محمد مرسي"

حملت منظمة هيومن رايتس ووتش، الإثنين، الحكومة المصرية مسؤولية وفاة الرئيس السابق محمد مرسي.

وقالت المنظمة، نشعر بالحزن لهذا النبأ بشأن الرئيس مرسي بعد سنوات من اعتقال وحشي وغير عادل على يد حكومة الانقلاب المصرية، تتحمل الحكومة المصرية مسؤولية وفاة "مرسي" نظرا لفشلها بتوفير الرعاية الطبية الكافية أو حقوق السجناء الأساسية.

وذكرت رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، أن مرسي هو الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في مصر".

وقالت: "الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماما نظرا لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له (مرسي)، أو الزيارات العائلية اللازمة".

كما أشارت "ويتسون" أن "هيومن رايتس ووتش" كانت بصدد الانتهاء من تقرير حول الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد مرسي، دون مزيد من التفاصيل.

