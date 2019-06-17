كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يطالب بمزيد من الحوار مع إيران بعد إعلانها تخصيب اليورانيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إنّه يأسف لإعلان إيران بأنها ستتجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب، بينما طالب بعقد محادثات مع إيران وشركائها لتجنب أى تصعيد وشيك بالمنطقة.

وقال ماكرون، فى مؤتمر صحفى مع نظيره الأوكرانى:"أعرب عن أسفى بشأن إعلان إيران اليوم، لكنه طالما حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تحترم التزاماتها، ونحن نشجعها بشدة بأن تكون أكثر صبراً ومسؤولية.

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وأضاف ماكرون، وفقاً لوكالة رويترز، أن هناك نافذة بين الأن و8 يوليو لعقد مزيد من الحوار لإنقاذ الاتفاق النووى الإيرانى.

وتابع "كل أشكال التصعيد لا تذهب فى الاتجاه الصحيح ولن تساعد إيران نفسها والمجتمع الدولى، لذا سنفعل ما كل بوسعنا مع شركائنا لإثناء إيران وإيجد طريق من أجل مسار حوار ممكن".