كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تجهض هجمات قرصنة أمريكية ضد بنيتها التحتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت روسيا عن إجهاض محاولات من قبل الولايات المتحدة لتنفيذ هجمات قرصنة ضد أنظمة التحكم للبنية التحتية الروسية، وفقاً لمصادر أمنية اليوم.

ونقلت وكالات ريا نوفوستى، وروسيا اليوم، الخبر بعد أيام من نشر صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر حكومية غير مسماة، أنّ الولايات المتحدة أدرجت شفرات كمبيوتر سرية لتعطيل منظومة الطاقة الروسية كجزء من عملية عدوانية عبر وسائل قرصنة إليكترونية.

وأضافت الصحيفة أنّ الرئيس ترامب لم يكن على علم بتلك المؤامرات، الذى قام بدوره بنفى تلك التقارير.

وصباح اليوم، قال الكرملين إنّ تقرير الصحيفة الأمريكية يدعو للقلق، ويكشف أن حرب القرصنة، نظرياً، باتت أمراً ممكناً