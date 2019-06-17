كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء البرتغال: حرائق الغابات تتطلب معركة طويلة الأمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، من الرضا عن النفس في الحرب ضد الحرائق التي اندلعت بعد اندلاع حرائق هائلة في العام 2017 والتي أودت بحياة أكثر من 100 شخص وتبعتها سنتان من المناطق المحترقة الأصغر حجمًا والتي لم تُقتل.

وقال أنطونيو كوستا في حفل أُقيم، اليوم الإثنين، تكريمًا لبعض الوفيات التي اندلعت في العام 2017 والتي تتسابق تقليديًا عبر الغابات البرتغالية كل صيف، لن تتوقف دون تحسين إدارة الغابات وضمان عدم هجر السكان المحليين للمناطق الريفية.

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وأضاف "كوستا"، أن أصول مكافحة الحرائق التي نشرتها الحكومة ليست حلاً طويل الأجل.

وشوهت حرائق الغابات أكثر من 500 ألف هكتار (1.23 مليون فدان) في العام 2017، مقارنة بمتوسط سنوي يبلغ 10 سنوات بنحو 140 ألف هكتار.

وسط احتياطات غير مسبوقة، انخفضت الغابات المحروقة إلى 44 ألف هكتار في العام 2018 وما يزيد قليلاً عن 7 ألف هكتار حتى الآن هذا العام.