النائب العام المصري يصدر أول بلاغ عن وفاة مرسي..لا حركات تنفسية وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء-التفاصيل

ساعات قليلة بعد وفاته المفاجئة، أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا عن تفاصيل وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أثناء محاكمته، بعد ظهر اليوم الاثنين.

وقال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في البيان، أن النيابة العامة تلقت إخطارًا بوفاة مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة المحاكمة، في القضية رقم 56458 لسنة 2013.

وأضاف المصدر ذاته، أنه أثناء المحاكمة، وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وتابعت النيابة العامة، “أثناء وجود المتهم مرسي وباقي المتهمين، بداخل القفص سقط أرضًا، مغشيًا عليه حيث تم نقله فورًا للمستشفى وتبين وفاته إلى رحمة الله تعالى”.

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وأكد المصدر ذاته، أن “التقرير الطبي المبدئي، أورد أنه بتوقيع الكشف الظاهري على المتوفى محمد مرسي عيسى العياط، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر للمستشفى متوفيًا في تمام الرابعة وخمسين دقيقة مساء، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى”.

هذا وأكد النائب العام انتقال فريق من أعضاء النيابة العامة، لإجراء المناظرة لجثة المتوفى، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحاكمة.