نعنى أحمد محمد مرسي، والده الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والذي توفي، مساء اليوم الاثنين، داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة وهو يحاكم في قضية “التخابر مع دول أجنبية”.
وكتب نجل الرئيس المصري الراحل تدوينة مقتضبة أكد فيها وفاة والده قائلا: “أبي عند الله نلتقي”.
وتوفي محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر مع قطر، بعدما طلب كلمة من القاضي، سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد ابن الرئيس المصري الأسبق يؤكد وفاة والده..وينعيه بالقول: “أبي عند الله نلتقي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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