صراخ وعويل داخل المحكمة.. مرسي طلب كلمة من القاضي وبعد رفع الجلسة سقط جثة هامدة!-فيديو

أكدت وسائل الإعلام المصرية، مساء اليوم الاثنين، وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وذلك بعد إصابته بنوبة قلبية خلال جلسة التخابر معه داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

وحسب وسائل الإعلام المصرية، فإن الرئيس المصري توفي بعدما طلب من القاضي أن يعطيه كلمة للدفاع عن نفسه في قضية التخابر مع دول أجنبية بعدها رفع القاضي الجلسة، وأصيب مرسي بإغماء توفي بعده بدقائق.

وكما يظهر الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوثق الجلسة فإن مرسي أغمي عليه داخل قفص المتهمين، بعدها بدأ صراخ عائلته التي كانت متواجدة داخل القاعة،

وحكم محمد مرسي مصر لمدة سنة بعد ثورة يناير، وذلك قبل أن ينقلب عليه النظام العسكري ويستولي على الحكم في البلاد ويدخله السجن بتهم عديدة، منها قتل المتظاهرين والإرهاب والتخابر مع دول أجنبية.

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