طلبة الطب: رئيس الحكومة خريج كلية الطب وكنا ننتظر الإنصاف منه -فيديو

تزامنا مع استمرار مقاطعتهم للامتحانات، وتوسع قائمة المقاطعين لتشمل طلبة السنة السابعة، طالت انتقادات تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان اليوم الإثنين، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وقال أعضاء تنسيقية طلبة الطب، في ندوة صحافية لهم صباح اليوم الإثنين، بالعاصمة الرابط، إن رئاسة الحكومة كانت غائبة عن قضية طلبة الطب والتي اندلعت قبل ثلاثة أشهر، قبل أن تخرج بالبلاغ الذي اتهمت فيه جماعة العدل والاحسان بالوقوف وراء حراك الطلبة.

واعتبر حمزة قرمان، منسق طلبة الطب في الرباط، خلال ذات الندوة، إن الطلبة كانوا ينتظرون الإنصاف من رئيس الحكومة، بحكم أنه كان طالب طب في كلية الدار البيضاء، ويعرف إكراهات دراسة الطب ومتطلباته، ويعرف كيف كانت كلية الطب قبل سنوات والشكل الذي أصبحت عليه، مضيفا أن الطلبة أصيبوا بصدمة كبيرة بسبب بلاغ رئاسة الحكومة، الذي يتهم العدل والإحسان بالوقوف وراء احتجاجات الطلبة، قائلا “عدد من الطلبة ماكيعرفوش العدل والإحسان”.

وفي الوقت الذي أعلنت تنسيقية طلبة الطب اليوم الإثنين، عن وصول نسبة مقاطعة الامتحانات التي كانت مقررة اليوم، إلى مائة بالمائة، في عدد من الكليات، في انتظار إصدارها لنتائج رسمية عن المقاطعة، تقول التنسيقية إنها ستعقد غدا الثلاثاء جموع عامة للطلبة، حيث يرجح اتخاذ قرار مقاطعة الدورة الاستدراكية للامتحانات، وتحديد تاريخ لمسيرة وطنية.