عاجل .. وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي

في حدث مفاجئ، توفي اليوم الاثنين، الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر مع قطر.

وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، حسب ما نقلت مواقع مصرية، حيث سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.