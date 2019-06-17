وكيل بيل: لم نتلق عرضا من بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد وكيل نجم ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، على إمكانية انضمام اللاعب لصفوف بايرن ميونخ الألماني ورحيله عن صفوف ريال مدريد الإسباني.
وكانت تقارير صحفية قد أفادت برغبة النادي البافاري في التعاقد مع الدولي الويلزي على سبيل الإعارة، مع التكفل بدفع راتبه كاملًا.
وخلال تصريحات مقتضبة لشبكة "ESPN"، اليوم الإثنين، نفى وكيل بيل، وصول أي عرض من البايرن، واصفًا تلك الأنباء بالهراء.
ويعد بيل، أحد أقرب اللاعبين من الرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف، خاصة بعد تعاقد ريال مدريد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد.
ويبحث بايرن ميونخ في سوق الانتقالات عن جناح من الطراز الرفيع، لتدعيم هجوم الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، بعد رحيل الثنائي المخضرم آريين روبن وفرانك ريبيري.
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