القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تحتفل جامعة تورونتو يوم 06 أيلول (سبتمبر) كذكرى سنوية لإحياء الوعي اللازم ضد العنف تجاه المرأة بفاعليات مستمرة تهدف إلى مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتقدم هذه الجائزة إحياء لذكرى 14 امرأة توفيت بشكل مأساوي نتيجة لأشكال عنف عديدة اتخذت ضدهن في مدرسة الفنون التطبيقية في مثل هذا اليوم من عام 1989. الفئة المستهدفة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا الناشطين في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والراغبين بالالتحاق بجامعة تورونتو. Advertisements آخر موعد للتقديم: 20 أيلول (سبتبمر) 2019. للمزيد من المعلومات والتقديم، اضغطوا هنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جائزة لمناهضة العنف ضد المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.