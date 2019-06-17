تعيين بيرتس وزيرا للتربية وسموتريتش وزيرا للمواصلات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، رئيس "اتحاد أحزاب اليمين"، رافي بيرتس، وزيرا للتربية في الحكومة الانتقالية، ورئيس "الاتحاد القومي"، بتسالئيل سموتريتش، وزيرا للمواصلات.

وعين سموتريتش أيضا عضوا في المجلس الوزاري السياسي – الأمني، في حين عين بيرتس مراقبا في المجلس الوزاري.

وبحسب المتحدث باسم الليكود فإن "الأطراف وافقت على الحفاظ الكامل على الوضع الراهن في شوؤن الدين والدولة"، وذلك في أعقاب ما نشرته صحيفة "معاريف" بشأن معارضة سموتريتش طلب نتنياهو السماح بالقيام بأعمال البنى التحتية في أيام السبت.

من جهته كتب نتنياهو في تويتر أن "الشراكة العميقة والقوية لليكود مع الصهيونية الدينية واتحاد أحزاب اليمين سوف تستمر خلال المعركة الانتخابية وبعدها".

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يذكر أن صحيفة "هآرتس" كانت قد نقلت عن مصادر في "البيت اليهودي"، مطلع الشهر الجاري، قولها إن بيرتس أصر على حقيبة التربية الوزارية رغم الاتفاق بينه وبين سموتريتش على أن تكون الوزارة من نصيب الأخير.

وكان سموتريتش قد كتب في تغريدة على "تويتر"، اليوم، أنه غير متحمس لتعيينه وزيرا في حكومة انتقالية، وإنه في حال لم يشأ نتنياهو ذلك فسوف يكرس الوقت والجهد لتوحيد معسكر اليمين والاستعداد للانتخابات.