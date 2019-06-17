شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والان مع التفاصيل

توفى اليوم الإثنين، الرئيس المصر المعزول محمد مرسى العياط أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر. حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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