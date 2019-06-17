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ودياً.. منتخب الناشئين يتعادل مجدداً أمام عُمان

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2019-06-17 | 19:10

ودياً.. منتخب الناشئين يتعادل مجدداً أمام عُمان

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تعادل منتخب الناشئين مجدداً امام مضيفه العماني 1-1 في المباراة التي اقيمت في العاصمة العمانية مسقط ضمن استعدادات الفريقين لبطولة غرب آسيا والتصفيات المؤهلة للنهائيات الاسيوية.
ناشئو عمان افتتحوا التسجيل اولاً عن طريق اللاعب عمار بن ياسر في الدقيقة 36، لكن ليوث الرافدين استطاعوا تعديل الكفة في الدقيقة 91 عن طريق محمد جميل، لتنتهي المواجهة بالتعادل الايجابي بهدفي لمثله.

منتخب الناشئين قدم اداءً جيداً خلال المباراة، حيث تمكن اخطر المرمى العماني بعشرة تسديدات مقابل ثلاثة فقط لعُمان.


وكانت مواجهة الذهاب، يوم الجمعة الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.

يذكر ان المباراة تأتي في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة غرب آسيا للناشئين المقرر انطلاقها في العاصمة الاردنية عمان للفترة من 1-11 تموز المقبل.

واوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبي والكويت، في حين ضمت المجموعة الاولى منتخبات لبنان والبحرين وسوريا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الاردن وفلسطين وعمان.



محمد خليل المحرر: محمد خليل
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