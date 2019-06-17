العثور على جثة رجل مقتول بطلق ناري في حي أور

وقال المصدر لـ الخليج 365 ، إن "قوة أمنية تمكنت، اليوم، من العثور على جثة رجل مقتول بطلق ناري داخل منزله ضمن حي الغرير في منطقة حي اور شرقي العاصمة بغداد". وأضاف أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بحادثة القتل".





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