الداخلية: مدير حسابات شرطة صلاح الدين السابق اختلس عشرات الملايين من الرواتب

واضافت ان "التدقيق بيّن ايضاً أن مدير حسابات مديرية شرطة صلاح الدين السابق والذي هو برتبة عقيد قد قام باختلاس أكثر من 50 مليون دينار من الرواتب المعادة للمديرية ولم يقم بإعادتها لخزنة المديرية".
وتابعت المفتشية، ان "مكتب المفتش العام التحقيق الاداري الابتدائي في القضية رفع تقريراً الى المفتش العام ضمنه توصية بتشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير الحسابات السابق وكل من يثبت التحقيق تورطه بالقضية بغية اتخاذ الاجراءات القانوني والادارية اللازمة بحقهم وتقديمهم للقضاء".
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