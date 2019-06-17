مصدر محلي يكشف تفاصيل امر قبض جديد بحق الضابط الذي اعتقل 'معمماً'

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم صدور امر قبض جديد بحق الضابط الذي قام باعتقال رجل معمم في محافظة البصرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الامر الجديد صدر بعد تصريح الضابط عبر احدى وسائل الاعلام على خلفية حادثة اعتقاله".



وكان مصدر امني أفاد، في (29 ايار 2019) باطلاق سراح الضابط الذي اعتقل "رجلاً معمماً" في البصرة.

ونفت وزارة الداخلية، في (25 نيسان 2019)، الأنباء التي تحدثت عن "اختفاء" الضابط الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يلقي القبض على رجل يرتدي الزي الديني في البصرة، مؤكدةً أن الضابط زال موقوفاً على ذمة مجلس تحقيقي وتمت زياته من قبل عائلته في مكان موقوفيته.