المئات يتظاهرون في الديوانية احتجاجاً على تردي الكهرباء (صور)

وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "المئات تظاهروا، اليوم الاثنين، في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية احتجاجا على تردي الكهرباء". وادناه صور للتظاهرة:

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