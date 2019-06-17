مدرب بيرسبوليس يتسبب في تأجيل تجديد عقد بشار رسن

برانكو يريد مغادرة بيرسبوليس، حيث اشارت تقارير سعودية بأن المدرب الكرواتي وقع مع اهلي جدة لموسمين، لكن ادارة بيرسبوليس رفضت التخلي عنه، متعهدة بسداد كافة متأخراته المالية.

وقال بهروز دزهبود في حديث للسومرية نيوز، إن "اظفاء الطابع الرسمي على تجديد عقد بشار رسن مع بيرسبوليس سيتأجل الى يوم غدً الثلاثاء، ونامل بانهاء التفاصيل مساء اليوم".



واوضح أن "سبب تأجيل توقيع العقد، يعود الى وضع المدرب برانكو إيفانكوفيتش، حيث تطمح الادارة الى الاحتفاظ به ومن ثم تجديد عقد موكلي مع بيرسبوليس".

وكان بهروز، قد اعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، أن بشار سيجدد عقده مع بيرسبوليس خلال الساعات القليلة المقبلة لمدة عام اضافي.

