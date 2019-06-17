بالصور.. حريق بمبنى حكومي في أربيل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع، اليوم، في مبنى مؤسسة أيلول بمحافظة أربيل بالقرب من مبنى المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني في شارع 60 متري".

وأضاف أن "الحريق أدى إلى إحتراق خمس كابينات كهربائية من أصل 20 كابينة في المبنى، وقد شرعت فرق الدفاع المدني بالتوجه إلى مكان الحادث والسيطرة على الحريق الذي خلف خسائر مادية فقط".

