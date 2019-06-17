النيابة المصرية: لا إصابات ظاهرية على جثمان المعزول محمد مرسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت النيابة العامة المصرية الاثنين، أن المعاينة الظاهرية لجثمان الرئيس المعزول محمد مرسي بينت عدم وجود أيه إصابات ظاهرية جديدة.
وأضاف بيان صادر عن النائب العام المصري، أن النيابة العامة تلقت إخطارا بوفاة المعزول محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة حيث طلب الحديث فسمحت له المحكمة بذلك ليتحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة .
وتابعت النيابة، أنه أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشياً عليه حيث تم نقله فورا للمستشفي وتبين وفاته .
وأكدت النيابة، أن المعزول محمد مرسي حضر للمستشفى متوفياً في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة .
وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل احمد صادق بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة الجثة المتوفي والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعه المحكمة.
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